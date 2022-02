Ciambelle glassate, dalla tradizione americana alle nostre tavole! (Di giovedì 3 febbraio 2022) Queste Ciambelle glassate sono una vera specialità. Golose e succulenti, come nella migliore tradizione americana, sono morbidissime e imperdibili. In meno di 2 ore, servirete dei dolcetti davvero straordinari. Potete aggiungere, poi, il top che preferite al cioccolato, alla vaniglia, o qualsiasi altro gusto voi amiate, ma sappiate che sono spettacolari tali e quali, ricoperte da quella loro particolarissima patina di zucchero. Ovviamente sono fritte, quindi se siete maniache della linea, non esagerate, ma ricordate che uno sgarro, di tanto in tanto innalza l’umore e aiuta a proseguire con maggior entusiasmo sul vostro cammino. Procuratevi quindi: per l’impasto: latte tiepido, 120 ml farina, 250 g zucchero, 30 g uovo, 1 burro fuso e raffreddato, 40 g lievito secco, ½ cucchiaio noce moscata, 1 pizzico sale, ½ ... Leggi su pianetadonne.blog (Di giovedì 3 febbraio 2022) Questesono una vera specialità. Golose e succulenti, come nella migliore, sono morbidissime e imperdibili. In meno di 2 ore, servirete dei dolcetti davvero straordinari. Potete aggiungere, poi, il top che preferite al cioccolato, alla vaniglia, o qualsiasi altro gusto voi amiate, ma sappiate che sono spettacolari tali e quali, ricoperte da quella loro particolarissima patina di zucchero. Ovviamente sono fritte, quindi se siete maniache della linea, non esagerate, ma ricordate che uno sgarro, di tanto in tanto innalza l’umore e aiuta a proseguire con maggior entusiasmo sul vostro cammino. Procuratevi quindi: per l’impasto: latte tiepido, 120 ml farina, 250 g zucchero, 30 g uovo, 1 burro fuso e raffreddato, 40 g lievito secco, ½ cucchiaio noce moscata, 1 pizzico sale, ½ ...

Advertising

MichelePapotti : [VIDEO RICETTA] Ciambelle Glassate / Donuts - Fatto in Casa per Voi con Benedetta Rossi | Ricetta N°5??0??… - fainformazione : VIDEO - Ciambelle Glassate / Donuts - Fatto in Casa per Voi con Benedetta Rossi | Ricetta N°50 'Una ricetta facile… - fainfocultura : VIDEO - Ciambelle Glassate / Donuts - Fatto in Casa per Voi con Benedetta Rossi | Ricetta N°50 'Una ricetta facile… - Idaydream_ : buongiorno ciambelle glassate ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Ciambelle glassate Biscotti di Natale da regalare: le ricette più famose Glassate i biscotti solo in un secondo momento, a partire dal giorno dopo. Preparazione glassa al ...ingredienti ottenendo un composto piuttosto solido e con quello modellate delle piccole ciambelle un ...

Biscotti di Natale da regalare: le ricette più famose Glassate i biscotti solo in un secondo momento, a partire dal giorno dopo. Preparazione glassa al ...ingredienti ottenendo un composto piuttosto solido e con quello modellate delle piccole ciambelle un ...

La storia dei donuts: il dolce di Homer Simpson che è indissolubilmente legato alla guerra Cookist i biscotti solo in un secondo momento, a partire dal giorno dopo. Preparazione glassa al ...ingredienti ottenendo un composto piuttosto solido e con quello modellate delle piccoleun ...i biscotti solo in un secondo momento, a partire dal giorno dopo. Preparazione glassa al ...ingredienti ottenendo un composto piuttosto solido e con quello modellate delle piccoleun ...