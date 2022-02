Ci ha lasciati una delle più grandi attrici del cinema italiano (Di giovedì 3 febbraio 2022) È ritenuta una delle più grandi attrici del cinema italiano, che ricordiamo col suo straordinario sorriso insieme a un indimenticabile Alberto Sordi. Una notizia che ha colpito il cuore di ciascuno di noi e che è stata data da Walter Veltroni. Monica Vitti, attrice dall’incedibile verve, si è spenta all’età di 90 anni. La sua ultima apparizione in pubblico, L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di giovedì 3 febbraio 2022) È ritenuta unapiùdel, che ricordiamo col suo straordinario sorriso insieme a un indimenticabile Alberto Sordi. Una notizia che ha colpito il cuore di ciascuno di noi e che è stata data da Walter Veltroni. Monica Vitti, attrice dall’incedibile verve, si è spenta all’età di 90 anni. La sua ultima apparizione in pubblico, L'articolo proviene da La Luce di Maria.

