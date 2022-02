Chi è Martina Pigliapoco | la carabiniera eroe ospite al Festival di Sanremo 2022

Leggi su fattidigossip

(Di giovedì 3 febbraio 2022) Stasera, 3 febbraio, aldisarà, giovaneche lo scorso ottobre si è resa protagonista di un gesto eroico salvando una donna dal suo intento suicida. “Dopo tre ore di stallo l’ho guardata e ho pensato a mia mamma. Cosa le direi se fosse in una situazione simile? Ho seguito il cuore e, di lì a poco, ci siamo prese per mano”, ha raccontato la militare. “Ci siamo abbracciate, lei si è messa a piangere e anche io. Non ho mai provato una simile empatia nei confronti di una persona. Il suo dolore era il mio. Il mio sollievo era il suo”. Ma chi è? Marchigiana di Osimo,semplice in servizio a San Vito di Cadore (in ...