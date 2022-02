Checco Zalone virologo promosso dai “colleghi”, Bassetti: “Numero uno, ha colto nel segno” (Di giovedì 3 febbraio 2022) La reazione dei virologi alla parodia del comico pugliese Pregliasco: “Mi auguro di tornare a occuparmi di rosolia” Galli: “Ha Perizona Magazine. Leggi su perizona (Di giovedì 3 febbraio 2022) La reazione dei virologi alla parodia del comico pugliese Pregliasco: “Mi auguro di tornare a occuparmi di rosolia” Galli: “Ha Perizona Magazine.

Advertising

thetrueshade : Checco Zalone non è in gara perché gioca palesemente un altro campionato - stanzaselvaggia : Comunque, vista la media, le canzoni di Checco Zalone stasera rischiano di arrivare prime in classifica. #Sanremo2022 - matteograndi : Ha ridicolizzato più trapper Checco Zalone con “Poco Ricco” che Aldo Grasso con tutte le stroncature della sua carriera. #Sanremo2022 - f_carrubba : RT @RadioItalia: Come sarà la terza serata di #Sanremo2022? L'esibizione di tutti i 25 big, #DrusillaFoer, super ospite @CremoniniCesare. A… - arti_sticamente : RT @aleferaz: NON L'ORCHESTRA CHE SUONA 'ANGELA' SULL'INGRESSO DI CHECCO ZALONE ?????? #Sanremo2022 -