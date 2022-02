Checco Zalone a Sanremo 2022, il vero colpo di genio è stato il trapper della periferia milanese Ragadi (Di giovedì 3 febbraio 2022) Tutti a parlare di Checco Zalone a Sanremo che fa ironia dissacrante su trans, gender, LGBTQ e di virologi, ma il vero colpo di genio della serata è stata la sua magistrale interpretazione del trapper della periferia milanese Ragadi, parodia di tutto quel genere di artisti di successo, cantori del disagio giovanile che consiste principalmente in questo: sentirsi POCO RICCHI. Artisti che cantano del loro travagliato passato di generazione perduta che ne ha passate di tutti i colori, che giocava con la Playsation 2 sognando di avere la 3, ragazzi che si dovevano accontentare dell’iPhone 5 mentre altri avevano il 5s e costretti a comprare vestiti da Zara invece che da Prada, non so ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 3 febbraio 2022) Tutti a parlare diche fa ironia dissacrante su trans, gender, LGBTQ e di virologi, ma ildiserata è stata la sua magistrale interpretazione del, parodia di tutto quel genere di artisti di successo, cantori del disagio giovanile che consiste principalmente in questo: sentirsi POCO RICCHI. Artisti che cantano del loro travagliato passato di generazione perduta che ne ha passate di tutti i colori, che giocava con la Playsation 2 sognando di avere la 3, ragazzi che si dovevano accontentare dell’iPhone 5 mentre altri avevano il 5s e costretti a comprare vestiti da Zara invece che da Prada, non so ...

Advertising

thetrueshade : Checco Zalone non è in gara perché gioca palesemente un altro campionato - stanzaselvaggia : Comunque, vista la media, le canzoni di Checco Zalone stasera rischiano di arrivare prime in classifica. #Sanremo2022 - matteograndi : Ha ridicolizzato più trapper Checco Zalone con “Poco Ricco” che Aldo Grasso con tutte le stroncature della sua carriera. #Sanremo2022 - K0OBIl : RT @PLLisTheWay: Sulla questione Checco Zalone vi invito a leggere le storie di mehths #Sanremo2022 - i2ktyng : #Sanremo2022 #Amadeus #sangiovanni #Fiorello #festivaldisanremo2022 #festival #sanremo22 calcio Italia Salvini Covi… -