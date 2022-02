“Che schifo, lo fa in bagno”. GF Vip: Barù scioccato, accusa lui. È di nuovo caos per l’igiene nella Casa (Di giovedì 3 febbraio 2022) Ancora una volta è l’igiene a farla da padrona al ‘GF Vip’. Anzi, per essere precisi, la mancanza di condizioni igieniche adeguate. E stavolta Barù non è riuscito a contenersi e ha deciso di esplodere di rabbia puntando il dito contro un concorrente. Ormai ha capito chi sia colui che lascerebbe il bagno molto sporco e ha rivelato tutto, abbandonando del tutto la diplomazia. E a quanto pare anche Delia Duran avrebbe beccato il gieffino, subito dopo essersi reso protagonista di un gesto non piacevole. Intanto, in precedenza Barù si era lasciato andare ad alcune considerazioni su Jessica Selassié: “Io spero nell’amore tra Gianluca e Jessica. Sarebbe tutto più leggero per me, che veramente mi sento come un… Non dico… Non faccio, meglio che non faccio paragoni. Volevo dire una cosa troppo brutta”. Sui social in tanti ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 3 febbraio 2022) Ancora una volta èa farla da padrona al ‘GF Vip’. Anzi, per essere precisi, la mancanza di condizioni igieniche adeguate. E stavoltanon è riuscito a contenersi e ha deciso di esplodere di rabbia puntando il dito contro un concorrente. Ormai ha capito chi sia colui che lascerebbe ilmolto sporco e ha rivelato tutto, abbandonando del tutto la diplomazia. E a quanto pare anche Delia Duran avrebbe beccato il gieffino, subito dopo essersi reso protagonista di un gesto non piacevole. Intanto, in precedenzasi era lasciato andare ad alcune considerazioni su Jessica Selassié: “Io spero nell’amore tra Gianluca e Jessica. Sarebbe tutto più leggero per me, che veramente mi sento come un… Non dico… Non faccio, meglio che non faccio paragoni. Volevo dire una cosa troppo brutta”. Sui social in tanti ...

