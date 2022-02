Che gol di Ambrosino: la stellina del Napoli incanta tutti – VIDEO (Di giovedì 3 febbraio 2022) Giuseppe Ambrosino nuova stella del Napoli Primavera, l’attaccante numero dieci ha segnato due gol con la Spal. C’è grande entusiasmo intorno al nome di Ambrosino, attaccante di 18 anni nato a Procida e con Napoli nel cuore. Il giocatore ha appena firmato un contratto da professionista con la SSCN. La società di Aurelio De Laurentiis ha voluto blindare il suo giocatore per metterlo al riparo da qualsiasi assalto di altri club, sempre molto interessati ai giocatori che escono fuori dall’area campana, che ogni anno sforna grandi talenti da valorizzare. #Napoli – #Spal 4-2 15’ Cioffi (N) 42’ Wilke (S) 75’- 78’ Ambrosino (N) 81’, 89’ Wilke (S) pic.twitter.com/l8p4hlveHQ — Sportitalia (@tvdellosport) February 2, 2022 Napoli, i gol di Ambrosino per ... Leggi su napolipiu (Di giovedì 3 febbraio 2022) Giuseppenuova stella delPrimavera, l’attaccante numero dieci ha segnato due gol con la Spal. C’è grande entusiasmo intorno al nome di, attaccante di 18 anni nato a Procida e connel cuore. Il giocatore ha appena firmato un contratto da professionista con la SSCN. La società di Aurelio De Laurentiis ha voluto blindare il suo giocatore per metterlo al riparo da qualsiasi assalto di altri club, sempre molto interessati ai giocatori che escono fuori dall’area campana, che ogni anno sforna grandi talenti da valorizzare. #– #Spal 4-2 15’ Cioffi (N) 42’ Wilke (S) 75’- 78’(N) 81’, 89’ Wilke (S) pic.twitter.com/l8p4hlveHQ — Sportitalia (@tvdellosport) February 2, 2022, i gol diper ...

