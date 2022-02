Che cosa è la Fantasanremo mania che invade il palco del Festival

Advertising

stanzaselvaggia : “Prima ha provato a darmi una manganellata nelle parti intime”. “Al poliziotto che mi ha messo le mani al collo chi… - borghi_claudio : La cosa allucinante è che anche questa volta Salvini sia stato da solo. Anche davanti alle discriminazioni dei più… - FrancescoLollo1 : Io ho avuto il covid, ho fatto tre vaccini, compreso il booster, però oggi per il giuramento del presidente della R… - fabry_m61 : @LaVeritaWeb E ti pareva che 'l'mparziale' PM non ti chiedeva l'archiviazione... Ordini 'dal'alto' ....Chissa da chi/cosa. - David27104476 : RT @fserblin: @Alexanderxxvii1 Cosa vuoi che ti spieghi questo babbuino ? Tutto quello che fanno ha un preciso disegno politico e infatti q… -

Ultime Notizie dalla rete : Che cosa

Romasette.it

A me - ammette scherzando - dicono di dire cosenon so nemmenovogliono significhino, ma si divertono con me perché io ci sto, e io mi diverto con loro'. In passato ce ne sono stati di ...'L'unicaazzeccata, non divertente, ma azzeccata come idea', l'ha definito la giornalista. Zalone è piaciuto per metà, appunto, perché la Maglie non può fare a meno di notare'mancava lo ...Venerdì 11, in prima serata, su Rai 1, avverrà il tanto e atteso ritorno de "Il Cantante Mascherato". Che cosa ci racconta di questa nuova edizione? “Posso dirvi che, sotto la lumaca, c’è… Chiaramente ...Mercato di gennaio a dir poco deludente e contestazione dei tifosi in quel di Formello: che cosa sta succedendo in casa Lazio? Il mercato di gennaio della Lazio è stato a dir poco deludente. L’arrivo ...