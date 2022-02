Charlene di Monaco, bersaglio dell’ex donna (italiana) di Alberto (Di giovedì 3 febbraio 2022) Charlene di Monaco è diventata il bersaglio di un’altra ex di suo marito Alberto. Si tratta di Simona Tagli che col Principe ebbe una relazione alla fine degli anni Novanta, prima ancora che la Principessa facesse il suo ingresso a Montecarlo. Dallo scorso novembre Charlene di Monaco si trova in Svizzera ricoverata in una clinica di lusso, a 130mila euro a settimana, a seguito di una grave infezione che l’ha colpita a orecchie, gola e naso e che l’ha costretta a restare in Sudafrica per mesi. Al suo ritorno a casa però le sue condizioni di salute erano talmente precarie da rendersi necessario un ricovero in una struttura specializzata e lontana da occhi indiscreti per dare alla Principessa la possibilità di riprendersi. Charlene di Monaco e la vendetta ... Leggi su dilei (Di giovedì 3 febbraio 2022)diè diventata ildi un’altra ex di suo marito. Si tratta di Simona Tagli che col Principe ebbe una relazione alla fine degli anni Novanta, prima ancora che la Principessa facesse il suo ingresso a Montecarlo. Dallo scorso novembredisi trova in Svizzera ricoverata in una clinica di lusso, a 130mila euro a settimana, a seguito di una grave infezione che l’ha colpita a orecchie, gola e naso e che l’ha costretta a restare in Sudafrica per mesi. Al suo ritorno a casa però le sue condizioni di salute erano talmente precarie da rendersi necessario un ricovero in una struttura specializzata e lontana da occhi indiscreti per dare alla Principessa la possibilità di riprendersi.die la vendetta ...

Advertising

infoitcultura : Charlene di Monaco, sta malissimo con la sindrome rara | Tutta colpa del principe Alberto - infoitcultura : A tre mesi dal suo ricovero in Svizzera, come sta Charlène di Monaco? - infoitcultura : Charlène di Monaco, com'è ridotta in quella clinica | I rumors sono inquietanti - infoitcultura : Come sta Charlene di Monaco? C’è la comunicazione ufficiale: “La guarigione..” - infoitcultura : Charlene di Monaco, peggiorano le sue condizioni: tutta colpa del Principe Alberto -