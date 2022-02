Cessioni in casa Juventus: il punto della situazione (Di giovedì 3 febbraio 2022) Non c’è solo il mercato in entrata per la società bianconera. Le Cessioni in casa Juventus tengono banco, soprattutto in vista della prossima stagione. Dopo Bentancur, Kulusevski e Ramsey, anche altri giocatori sono destinati a lasciare Torino. Chi rientra nel piano delle Cessioni in casa Juventus? I principali indiziati per la cessione sono Alex Sandro e Adrien Rabiot. Il terzino brasiliano piace in Premier League, ma anche il Barcellona di Xavi. Le prestazioni in calo del giocatore spingeranno inevitabilmente per la cessione dell’ex Porto, ormai una vaga copia di quell’esterno ammirato nelle prime due stagioni con la casacca juventina.Il francese avrà tempo ancora qualche mese per farsi apprezzare e per far ricredere i critici. Tuttavia le ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 3 febbraio 2022) Non c’è solo il mercato in entrata per la società bianconera. Leintengono banco, soprattutto in vistaprossima stagione. Dopo Bentancur, Kulusevski e Ramsey, anche altri giocatori sono destinati a lasciare Torino. Chi rientra nel piano dellein? I principali indiziati per la cessione sono Alex Sandro e Adrien Rabiot. Il terzino brasiliano piace in Premier League, ma anche il Barcellona di Xavi. Le prestazioni in calo del giocatore spingeranno inevitabilmente per la cessione dell’ex Porto, ormai una vaga copia di quell’esterno ammirato nelle prime due stagioni con lacca juventina.Il francese avrà tempo ancora qualche mese per farsi apprezzare e per far ricredere i critici. Tuttavia le ...

