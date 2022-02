Cesare Sacchetti: la storia del giornalista perquisito perché «istiga all’eversione No vax» (Di giovedì 3 febbraio 2022) Cesare Sacchetti è un giornalista e ha un blog che si chiama “La Cruna dell’Ago”. Dal quale rilancia con una certa assiduità “notizie” destituite di ogni fondamento che spesso riguardano l’emergenza Coronavirus, le terapie domiciliari e anche il governo Draghi. Il 27 gennaio scorso alla sua porta hanno bussato gli agenti della Digos per una perquisizione. Come si legge nel decreto pubblicato dallo stesso Sacchetti, l’accusa è di aver divulgato notizie false sul suo canale Telegram «in merito a presunte precarie condizioni di salute dell’attuale presidente del Consiglio Mario Draghi, con conseguente prevedibile istigazione ad una reazione nel contesto eversivo antigovernativo No vax». L’articolo 656 del Codice Penale Sacchetti, spiega oggi Il Fatto Quotidiano, è indagato per ... Leggi su open.online (Di giovedì 3 febbraio 2022)è une ha un blog che si chiama “La Cruna dell’Ago”. Dal quale rilancia con una certa assiduità “notizie” destituite di ogni fondamento che spesso riguardano l’emergenza Coronavirus, le terapie domiciliari e anche il governo Draghi. Il 27 gennaio scorso alla sua porta hanno bussato gli agenti della Digos per una perquisizione. Come si legge nel decreto pubblicato dallo stesso, l’accusa è di aver divulgato notizie false sul suo canale Telegram «in merito a presunte precarie condizioni di salute dell’attuale presidente del Consiglio Mario Draghi, con conseguente prevedibilezione ad una reazione nel contesto eversivo antigovernativo No vax». L’articolo 656 del Codice Penale, spiega oggi Il Fatto Quotidiano, è indagato per ...

Ultime Notizie dalla rete : Cesare Sacchetti In Edicola sul Fatto Quotidiano del 3 Febbraio: Il governo morente discrimina i guariti. Regole e liti Per questo motivo il blogger Cesare Sacchetti il 27 gennaio scorso si è visto piombare in casa, alle 6.40 del mattino, la Digos di Roma e la Polizia postale. Sacchetti ha postato sul suo blog "La ...

Sequestrato lo smart a Sacchetti. Leggete la motivazione... Da Cesare Sacchetti Carissimi, purtroppo stamattina non ho avuto un piacevole risveglio. Mi sono svegliato con gli uomini della Digos che sono venuti ad eseguire un decreto di sequestro del mio cellulare.

