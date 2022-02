Cerimonia d’apertura Pechino 2022 domani in tv: canale, orario, diretta tv e streaming (Di giovedì 3 febbraio 2022) Manca davvero pochissimo alla Cerimonia d’apertura delle Olimpiadi invernali di Pechino 2022. Allo Stadio Nazionale di Pechino è tutto pronto per uno dei momenti più attesi di questi Giochi, con centinaia di atleti che sfileranno per rappresentare il proprio paese. A portare in alto il Tricolore ci sarà Michela Moioli, scelta come portabandiera italiana al posto di Sofia Goggia, vittima di un infortunio nel super-G di Cortina. A dirigere le operazioni sarà il celebre regista cinese Zhang Yimou, alle prese con circa 3.000 artisti, quasi tutti ragazzi. Tra questi anche un’italiana, la 18enne Heléna Sambucini. La Cerimonia inaugurale è in programma nella giornata di domani, venerdì 4 febbraio alle ore 13.00 italiane. Sarà possibile seguirla in diretta ... Leggi su sportface (Di giovedì 3 febbraio 2022) Manca davvero pochissimo alladelle Olimpiadi invernali di. Allo Stadio Nazionale diè tutto pronto per uno dei momenti più attesi di questi Giochi, con centinaia di atleti che sfileranno per rappresentare il proprio paese. A portare in alto il Tricolore ci sarà Michela Moioli, scelta come portabandiera italiana al posto di Sofia Goggia, vittima di un infortunio nel super-G di Cortina. A dirigere le operazioni sarà il celebre regista cinese Zhang Yimou, alle prese con circa 3.000 artisti, quasi tutti ragazzi. Tra questi anche un’italiana, la 18enne Heléna Sambucini. Lainaugurale è in programma nella giornata di, venerdì 4 febbraio alle ore 13.00 italiane. Sarà possibile seguirla in...

