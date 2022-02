Centrodestra, dalla Sicilia a Verona: il “prezzo” della rottura (Di giovedì 3 febbraio 2022) Giorgia Meloni vuole rifondare il Centrodestra. Matteo Salvini, invece, lavora a una federazione di non si sa che cosa. Mentre, Silvio Berlusconi, ha già sterzato al centro, marcandosi sempre più dagli alleati dopo lo tsunami abbattutosi sulla coalizione in occasione della rielezione di Sergio Mattarella a capo dello Stato. In estrema sintesi, Centrodestra a pezzi. Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia sembrano sempre più distanti tra essi e questo potrebbe portare a un harakiri in vista delle prossime Amministrative di primavera (probabilmente a maggio e pandemia permettendo) dove si voterà in circa mille Comuni, tra cui quattro capoluoghi di regione: Palermo, Genova, Catanzaro e L’Aquila, oltre a città importanti come Parma, Verona, Piacenza, Padova, Taranto, Como e La Spezia. Per non parlare delle Regionali in ... Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 3 febbraio 2022) Giorgia Meloni vuole rifondare il. Matteo Salvini, invece, lavora a una federazione di non si sa che cosa. Mentre, Silvio Berlusconi, ha già sterzato al centro, marcandosi sempre più dagli alleati dopo lo tsunami abbattutosi sulla coalizione in occasionerielezione di Sergio Mattarella a capo dello Stato. In estrema sintesi,a pezzi. Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia sembrano sempre più distanti tra essi e questo potrebbe portare a un harakiri in vista delle prossime Amministrative di primavera (probabilmente a maggio e pandemia permettendo) dove si voterà in circa mille Comuni, tra cui quattro capoluoghi di regione: Palermo, Genova, Catanzaro e L’Aquila, oltre a città importanti come Parma,, Piacenza, Padova, Taranto, Como e La Spezia. Per non parlare delle Regionali in ...

