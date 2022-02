Caso Insigne, la spiegazione al video condiviso da Borrelli (Di venerdì 4 febbraio 2022) Nelle ultime ore ha fatto molto infuriare un videomessaggio di Lorenzo Insigne in cui augurava una “presta libertà” ad un ragazzo. Il video è stato pubblicato sui social dal consigliere Francesco Emilio Borrelli. Il messaggio ha destato molto clamore perché sembrava fosse destinato ad un ragazzo che sta scontando una pena detentiva. Insigne Napoli video (Getty Images) Secondo il Corriere del Mezzogiorno, però, non sarebbe così. Stando a quanto riportato dalla versione online del quotidiano i fatti sarebbero diversi. Pare che il capitano azzurro abbia rivelato a persone a lui vicine che sarebbe stato avvicinato alla stazione di Afragola, mentre era in partenza per Roma, da un ragazzo che gli ha chiesto di fare un video. Insigne sostiene che ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 4 febbraio 2022) Nelle ultime ore ha fatto molto infuriare unmessaggio di Lorenzoin cui augurava una “presta libertà” ad un ragazzo. Ilè stato pubblicato sui social dal consigliere Francesco Emilio. Il messaggio ha destato molto clamore perché sembrava fosse destinato ad un ragazzo che sta scontando una pena detentiva.Napoli(Getty Images) Secondo il Corriere del Mezzogiorno, però, non sarebbe così. Stando a quanto riportato dalla versione online del quotidiano i fatti sarebbero diversi. Pare che il capitano azzurro abbia rivelato a persone a lui vicine che sarebbe stato avvicinato alla stazione di Afragola, mentre era in partenza per Roma, da un ragazzo che gli ha chiesto di fare unsostiene che ...

Advertising

NapoliCM : ???? Video insigne, scoppia il caso: 'Ti auguro presto la libertà' ??? - ReErthu : @SanGennar @Lor_Insigne e non è un caso che San Gennaro abbia creato dentro di voi determinate circostanze della cr… - mikmik1970 : @espy85 @Carloalvino @RaffaeleDSa A rispiego, i dati non prevedono il futuro e in questo caso sono inutili. A detta… - MondoNapoli : Repubblica - Caso ammutinamento: la mossa di ADL contro Insigne - - etta681 : @GA7_Official Per caso. Poi ho visto che ami Lorenzo Insigne almeno quanto me -