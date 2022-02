Carmine D’Errico, trovato il cadavere carbonizzato a Cerro. Figlio indagato per omicidio (Di giovedì 3 febbraio 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color È stato ritrovato morto carbonizzato Carmine D’Errico, lo scomparso di Cusano Milanino. Il cadavere è stato ritrovato semicarbonizzato in un’area dismessa di Cerro Maggiore. Gli esami del dna confermano che si tratta del 65enne cusanese scomparso dal 30 dicembre. Si sta per chiudere il cerchio di questa vicenda iniziata un mese fa. Poche ore fa tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario (Di giovedì 3 febbraio 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color È stato rimorto, lo scomparso di Cusano Milanino. Ilè stato risemiin un’area dismessa diMaggiore. Gli esami del dna confermano che si tratta del 65enne cusanese scomparso dal 30 dicembre. Si sta per chiudere il cerchio di questa vicenda iniziata un mese fa. Poche ore fa tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

