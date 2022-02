Carlo Alberto | il ragazzo morto a 12 anni | è successo durante il funerale Il gesto non è passato inosservato

(Di giovedì 3 febbraio 2022) La bara in rovere chiaro, coperta di margherite, rose e felci, è arrivata nel sagrato del Santo avvolta dalla luce di un giorno che sembra già quasi di primavera. Il feretro è stato preso a spala dagli atleti delle Fiamme Oro. Dietro a, mamma Velentina, papà Dino Massimo e, più indietro, la sorella Clementina, accompagnata da un’amichetta. Dentro alla basilica del Santo, per ildel giovane atletauna settimana fa dopo che il suo cuore si era fermatouna gara a Vittorio Veneto, c’erano centinaia di persone. Ad attenderlo in chiesa il Prefetto di Padova Raffaele Grassi, il questore Antonio Sbordone, l’assessore allo sport Diego Bonavina, l’assessora alla scuola Cristina Piva. E poi ancora gli atleti della Polizia in divisa Granata, gli scout, i compagni di ...

poliziadistato : La #PoliziadiStato si stringe alla famiglia di Carlo Alberto Conte, bimbo di 12 anni, appartenente al gruppo sporti… - ilbassanese : Morte Carlo Alberto Conte, la lettera di ringraziamento dei genitori - News24Italy : #«Grazie a Dio per averci donato il miglior bambino che avessimo mai potuto desiderare»

