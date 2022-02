“Capri e la luce blu” | il nuovo libro di Stefanie Sonnentag racconta l’Isola del Sogno

Leggi su optimagazine

(Di giovedì 3 febbraio 2022) “regge nel suo centro l’anima come una moneta / che il tempo e il vento pulirono lasciandola pura / come mandorla intatta e agreste tagliata in pelle di zaffiro”: i versi di Pablo Nerudano, la sua magia e la sua forza. Il poeta sudamericano è solo uno dei migliaia di letterati e grandi viaggiatori che hanno sentito la propria anima rapita dalBlu dell’arcipalago campano. Tra le maggiori studiose contemporanee della storia letteraria delva senza dubbio annoverata, autrice e storica dell’arte tedesca che da oltre un quarto di secolo si divide tra Napoli e: proprio oggi pomeriggio – 3 febbraio 2022 alle ore 18.00 – verrà presentato in anteprima nazionale, negli spazi del mediastore La ...