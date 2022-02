Can Yaman pronto per il nuovo debutto in TV | ecco i dettagli emersi FOTO

Leggi su 361magazine

(Di giovedì 3 febbraio 2022) L’attore turco Cana tornare sul piccolo schermo:la programmazione di “Viola come il mare” L’amato attore e modello turco Cana debuttare con una nuova ed imperdibile fiction “Viola come il mare” accanto alla brillante Francesca Chillemi.è sempre più legato ai suoi fan, tra inedite iniziative e progetti coinvolgenti riesce spesso ad essere molto presente e a ringraziarli per tutto l’affetto che quotidianamente avverte nei suoi confronti. Can in questa nuova avventura interpreterà Francesco Demir. Viola come il mare: nuoviNelle ultime ore è stata lanciata ufficialmente la programmazione della messa in onda della nuova fiction. “Viola Come il mare” debutta con dodici puntate in sei serate. Can e Francesca si avviano ...