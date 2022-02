Campionato Invernale di Roma | domenica 70 equipaggi per la quinta prova

Leggi su nonsolonautica

(Di giovedì 3 febbraio 2022) Sul litorale di Fiumicino sarà un fine settimana di Vela per il 42esimodi. Dopo gli stop delle ultime settimane, i settantasono attesidalladi: le classifiche Ad un mese dalla conclusione, a guidare la classifica nella categoria Orc Classe 1 è Nautilus 41.42 di Pino Stillitano con quattro vittorie. Il Suffier 8 metri di Roberto Bucci guida la flotta Crociera nella classifica Orc e mantiene il primato in Irc nel raggruppamento Crociera 2, dove la segue a pari punti il First 31.7 “Akela”. Battaglia serrata anche nei Crociera 1 in IRC fra il Grand Soleil 40 “Pippo Pippo” di Sestosenso Sailing Team e il Sun Odyssey 45 “Maia” di Sail in ...