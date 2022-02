Calvino e Pavese, due scrittori a confronto (Di giovedì 3 febbraio 2022) Calvino e Pavese lavorarono per alcuni anni alla Einaudi. Fu lo stesso Pavese a scoprire il talento di Calvino. Questo ultimo però stroncò il romanzo "Tre donne sole" di Pavese, che poi rispose il 29 luglio 1949: “Ma tu – scoiattolo della penna – calcifichi l’organismo componendolo in fiaba e in trance de vie. Vergogna”. Pavese si suicidò nel 1950. La sua scomparsa fu dovuta alle delusioni sentimentali e alla sua depressione. Era uno scrittore riconosciuto. Aveva vinto anche il premio Strega, era una figura di riferimento per molti scrittori. L'Einaudi pubblicherà postume nel 1966 le sue Lettere 1945-1950, proprio a cura di Italo Calvino. L'articolo proviene da '900 Letterario Letteratura del '900, critica, eventi letterari, cinema, politica, ... Leggi su 900letterario (Di giovedì 3 febbraio 2022)lavorarono per alcuni anni alla Einaudi. Fu lo stessoa scoprire il talento di. Questo ultimo però stroncò il romanzo "Tre donne sole" di, che poi rispose il 29 luglio 1949: “Ma tu – scoiattolo della penna – calcifichi l’organismo componendolo in fiaba e in trance de vie. Vergogna”.si suicidò nel 1950. La sua scomparsa fu dovuta alle delusioni sentimentali e alla sua depressione. Era uno scrittore riconosciuto. Aveva vinto anche il premio Strega, era una figura di riferimento per molti. L'Einaudi pubblicherà postume nel 1966 le sue Lettere 1945-1950, proprio a cura di Italo. L'articolo proviene da '900 Letterario Letteratura del '900, critica, eventi letterari, cinema, politica, ...

