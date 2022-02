Calendario Sei Nazioni: tutto quello che c’è da sapere sulle sfide (Di giovedì 3 febbraio 2022) tutto pronto per il famoso torneo che racchiude in sé le migliori Nazionali europee di rugby. Il Calendario del Sei Nazioni è ricco di appuntamenti dal 5 febbraio al 19 marzo e creerà sfide molto interessanti da seguire. Difficile e tortuoso, come da tradizione, il percorso dell’Italia che risulta essere la selezione meno attrezzata per regalare gioie ai propri tifosi: gli azzurri esordiranno domenica 6 febbraio contro la Francia per scendere nuovamente in campo faccia a faccia con Inghilterra (13 febbraio a Roma) ed Irlanda (27 febbraio). A marzo le sfide a Scozia e Galles. Calendario Sei Nazioni: tutte le sfide con l’Italia protagonista di match complicati Ecco tutte le sfide che si svilupperanno nel Calendario ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 3 febbraio 2022)pronto per il famoso torneo che racchiude in sé le migliori Nazionali europee di rugby. Ildel Seiè ricco di appuntamenti dal 5 febbraio al 19 marzo e creeràmolto interessanti da seguire. Difficile e tortuoso, come da tradizione, il percorso dell’Italia che risulta essere la selezione meno attrezzata per regalare gioie ai propri tifosi: gli azzurri esordiranno domenica 6 febbraio contro la Francia per scendere nuovamente in campo faccia a faccia con Inghilterra (13 febbraio a Roma) ed Irlanda (27 febbraio). A marzo lea Scozia e Galles.Sei: tutte lecon l’Italia protagonista di match complicati Ecco tutte leche si svilupperanno nel...

Advertising

Massimi47715989 : Caro console draghi dalla Ue indica solo una cosa quando te ne andrai al fine di terminare la liquidazione dell'Ita… - Lavvelenata : @GiacomoPossamai @dudreams Oddio .... è da novembre che ogni giorno una persona digiuna per Marco sulla base di un… - Alessandroenjoy : 31 Dicembre, 6 Gennaio, Preserale, Settimana di Sanremo... Amadè sei il nostro calendario delle feste??… - paolobocciarel1 : @disagioscout Avranno visto il calendario dell'Inter e avranno saputo che sei interista... - sportli26181512 : Sei Nazioni al via da sabato su Sky: tutti i match anche di Under 20 e femminile: L’edizione numero 23 del torneo c… -