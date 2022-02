Calciomercato Juventus | sfuma un clamoroso ritorno | “Ha rinnovato”

(Di giovedì 3 febbraio 2022) Laè sempre attiva sul mercato, in particolar modo quest’anno e per poco non è riuscita a chiudere per un. Sono davvero molti i tifosi juventini a non aver digerito anni fa una cessione davvero molto sofferta che avrebbe potuto cambiare la storia, ma nonostante il tentativo lanon potrà riavere un suo vecchio amore in seguito al suo recente rinnovo. Questa sessione di mercato ha visto laestremamente attiva e capace di piazzare colpi importantissimi come Dusan Vlahovic e Zakaria e ora più che mai è chiamata alla rincorsa per il quarto posto che vale la Champions League. A non essere in perfette condizioni sono però anche le fasce laterali e infatti la Signora ha provato a muoversi insistentemente per poter riportare a casa un campione che purtroppo ha ...

Advertising

Gazzetta_it : Zaniolo e non solo: la #Juve ha 5 giovani azzurri sotto la sua lente - GiovaAlbanese : “In futuro dovremo prendere il prossimo #CristianoRonaldo, ma questa volta a 25 anni”. Andrea #Agnelli ha mantenuto… - DiMarzio : #Calciomercato | È fatta per #Vlahovic alla @juventusfc - TuttoASRoma24 : ?????? #Mourinho #ASRoma #SerieA #RomaSpezia #Roma @TuttoASRoma24 #Calciomercato Juventus, tentazione Zaniolo: il pian… - Ftbnews24 : ?? #Juve @TuttoJuve24 #Juventus #VeneziaJuve #SerieA #Calciomercato Juventus, tentazione Zaniolo: il piano della di… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Juventus

Il mercato è appena terminato ma per laè come una giostra che gira senza tregua. Dopo i botti di gennaio, il club di Andrea Agnelli guarda già al futuro. Nicolò Zaniolo per ora è soltanto un pensiero, ma ben radicato nella testa ...Per gli esiti del, e per il pregresso del campionato, la pressione maggiore è su ... CURIOSITÀ Logico poi che la curiosità maggiore la desti la: l'enorme anomalia statistica di ...In rete Zimmerman, Pulisic e anche il centrocampista della Juventus McKennie. Tuttavia, il match ha fatto discutere per le proibitive condizioni in cui si è giocata. All'Allianz Field di Minnesota il ...La Juventus è sempre attiva sul mercato, in particolar modo quest’anno e per poco non è riuscita a chiudere per un clamoroso ritorno. Sono davvero molti i tifosi juventini a non aver digerito anni fa ...