Calciomercato Inter, sfuma il colpo: c’è il Real Madrid (Di giovedì 3 febbraio 2022) L’Inter continua a lavorare in ottica futura per arrivare a colpi da urlo. Così a gennaio è arrivato Robin Gosens, ecco il retroscena di mercato. Un lavoro certosino, portato avanti… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito Calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di giovedì 3 febbraio 2022) L’continua a lavorare in ottica futura per arrivare a colpi da urlo. Così a gennaio è arrivato Robin Gosens, ecco il retroscena di mercato. Un lavoro certosino, portato avanti… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sitonews.com.

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato, #Gosens a un passo dall’?@Inter?: ora l’incontro - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO INTER, ROBIN GOSENS HA FIRMATO IL NUOVO CONTRATTO Accordo di 4 anni e mezzo dopo le visite in mat… - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO INTER, PRESO ANCHE FELIPE CAICEDO DAL GENOA Tutte le notizie alle 23.00 a Calciomercato L'Origina… - calciomercatoit : ??#Torino - #Inter in prima fila per #Bremer - infoitsport : Calciomercato Inter, il big potrebbe partire | L’ombra di Xavi -