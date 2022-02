Calcio: Roma. Pellegrini migliora, ma è in dubbio per il Genoa (Di giovedì 3 febbraio 2022) Il capitano giallorosso si è allenato coi compagni, poi personalizzato Roma - La Roma si è ritrovata in mattinata a Trigoria e la nota lieta arriva da Lorenzo Pellegrini. Il capitano giallorosso si è ... Leggi su sport.tiscali (Di giovedì 3 febbraio 2022) Il capitano giallorosso si è allenato coi compagni, poi personalizzato- Lasi è ritrovata in mattinata a Trigoria e la nota lieta arriva da Lorenzo. Il capitano giallorosso si è ...

