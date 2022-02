Calcio: Gazidis, 'per tornare al top fondamentale costruire il nuovo stadio' (Di giovedì 3 febbraio 2022) Dubai, 3 feb. - (Adnkronos) - "Dobbiamo necessariamente costruire uno stadio nuovo. I nuovi stadi sono accessibili a tutti. La trasformazione negli stadi della Premier League ha cambiato radicalmente il Calcio inglese, diventando una sorta di Super League. Il Calcio italiano è sceso perché non ha investito nelle infrastrutture". Lo dice l'amministratore delegato del Milan Ivan Gazidis in visita all'Expo di Dubai. "costruire un nuovo stadio verde e sostenibile a Milano è straordinario ed è fondamentale per tornare al top: sia sul campo che fuori. Abbiamo impiegato tre anni per progettare lo stadio e finalmente abbiamo ottenuto l'approvazione. Sarà totalmente privato", aggiunge ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 3 febbraio 2022) Dubai, 3 feb. - (Adnkronos) - "Dobbiamo necessariamenteuno. I nuovi stadi sono accessibili a tutti. La trasformazione negli stadi della Premier League ha cambiato radicalmente ilinglese, diventando una sorta di Super League. Ilitaliano è sceso perché non ha investito nelle infrastrutture". Lo dice l'amministratore delegato del Milan Ivanin visita all'Expo di Dubai. "unverde e sostenibile a Milano è straordinario ed èperal top: sia sul campo che fuori. Abbiamo impiegato tre anni per progettare loe finalmente abbiamo ottenuto l'approvazione. Sarà totalmente privato", aggiunge ...

Advertising

TV7Benevento : Calcio: Gazidis, 'per tornare al top fondamentale costruire il nuovo stadio' - - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: MILAN - Gazidis: 'Per tornare al top è fondamentale la costruzione di uno stadio nuovo' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: MILAN - Gazidis: 'Per tornare al top è fondamentale la costruzione di uno stadio nuovo' - susydigennaro : RT @napolimagazine: MILAN - Gazidis: 'Per tornare al top è fondamentale la costruzione di uno stadio nuovo' - apetrazzuolo : MILAN - Gazidis: 'Per tornare al top è fondamentale la costruzione di uno stadio nuovo' -