Cagliari, Tribunale FIFA: se non paga 2 milioni al Boca per Nandez rischio mercato bloccato (Di venerdì 4 febbraio 2022) Il Tribunale della FIFA ha stabilito che il Cagliari dovrà saldare una rata da 2 milioni al Boca per Nandez: rischio mercato bloccato Cagliari sotto la lente d’ingrandimento per l’acquisto di Nandez dal Boca Juniors. La sentenza del Tribunale FIFA obbliga i sardi a saldare una rata da 2 milioni che non risulta pagata al club argentino. Entro pochi giorni la scadenza con il rischio di subire una sanzione in caso di mancato pagamento. Il pericolo è il mercato bloccato per le prossime tre sessioni. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 4 febbraio 2022) Ildellaha stabilito che ildovrà saldare una rata da 2alpersotto la lente d’ingrandimento per l’acquisto didalJuniors. La sentenza delobbliga i sardi a saldare una rata da 2che non risultata al club argentino. Entro pochi giorni la scadenza con ildi subire una sanzione in caso di mancatomento. Il pericolo è ilper le prossime tre sessioni. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

CalcioNews24 : #Cagliari, Tribunale FIFA: se non paga 2 milioni al #Boca per #Nandez rischio mercato bloccato - UnioneSarda : Tribunale #Fifa, il #CagliariCalcio deve due milioni al #BocaJuniors per #Nandez - sportface2016 : #Cagliari, il tribunale della #Fifa tuona: deve pagare due milioni al #BocaJuniors per #Nandez - sportli26181512 : Fifa: il Cagliari deve 2 milioni di euro al Boca Juniors per Nandez: Il tribunale della Fifa ha stabilito che il Ca… - CORNERNEWS24 : #Calcio - Calcio: Fifa, Cagliari deve pagare 2 milioni a Boca per Nandez Decisione tribunale dopo controversia con club argentino -