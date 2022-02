Cagliari, forte interesse per lo svincolato Wallace (Di giovedì 3 febbraio 2022) . I rossoblu ci provano per l’ex difensore della Lazio Il calciomercato del Cagliari potrebbe non essere finito qui. Secondo quanto riportato da Sportal.it, il Cagliari sarebbe fortemente propenso a rinforzare la difesa pescando tra gli svincolati. In particolare, l’interesse del club rossoblú si focalizzerebbe su Wallace. Il Cagliari avrebbe convinto l’ex difensore della Lazio a mettere in pausa l’offerta arrivata dalla Cina. Il calciatore avrebbe preso tempo per riflettere. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 3 febbraio 2022) . I rossoblu ci provano per l’ex difensore della Lazio Il calciomercato delpotrebbe non essere finito qui. Secondo quanto riportato da Sportal.it, ilsarebbemente propenso a rinforzare la difesa pescando tra gli svincolati. In particolare, l’del club rossoblú si focalizzerebbe su. Ilavrebbe convinto l’ex difensore della Lazio a mettere in pausa l’offerta arrivata dalla Cina. Il calciatore avrebbe preso tempo per riflettere. L'articolo proviene da Calcio News 24.

