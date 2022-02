Bugo, il grande assente di Sanremo 2022. Lui ironizza sui social: 'Lo so che vi manco' (Di venerdì 4 febbraio 2022) A Sanremo 2020 era scappato dal palco dopo un litigio con Morgan, venendo escluso dalla gara; a Sanremo 2021 era risalito sul palco per cantare il singolo della sua rivicinta. Mentre quest'anno, Bugo ,... Leggi su leggo (Di venerdì 4 febbraio 2022) A2020 era scappato dal palco dopo un litigio con Morgan, venendo escluso dalla gara; a2021 era risalito sul palco per cantare il singolo della sua rivicinta. Mentre quest'anno,,...

Advertising

leggoit : Bugo, il grande assente di #Sanremo2022. Lui ironizza sui social: «Lo so che vi manco» - luca_conso : Grande giove!..dov'è Bugo??#festivaldisanremo22 - nellavitamangio : io comunque raga col cazz0 che vado a dormire presto perché magari mi perdo verso la fine un delirio in stile bugo… - annie_caffeine : Se non scoppiano come Bugo e Morgan per me Ditonellapiaga e Rettore sono un grande sì. #Sanremo2022 - is_sabrina8 : 'Mi sento un Maneskin' 'Volevi un altro Bugo' 'Grazie a nome degli italiani, ci fai sentire dei geni' 'Ho conosciut… -