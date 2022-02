Bridgerton 2: nuove foto e dettagli sul coinvolgimento di Phoebe Dynevor (Di venerdì 4 febbraio 2022) Phoebe Dynevor ha parlato di Bridgerton 2, di cui sono state condivise due foto inedite, spiegando come sarà coinvolta Daphne. Bridgerton 2 dovrà fare i conti con l'assenza di Regé-Jean Page, mentre Phoebe Dynevor sarà coinvolta nei nuovi episodi, che debutteranno il 25 marzo in tutti i Paesi in cui Netflix è attivo, di cui Entertainment Weekly ha condiviso nuove foto. Il cratore della serie prodotta da Shonda Rhimes ha spiegato la situazione che caratterizzerà la seconda stagione del progetto. Chris Van Dusen, parlando del ritorno di Bridgerton, ha infatti spiegato: "Daphne rimane una parte vitale della nostra storia. Ora è una moglie devota e, ovviamente, è ancora una sorella leale nei confronti dei suoi sette ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 4 febbraio 2022)ha parlato di2, di cui sono state condivise dueinedite, spiegando come sarà coinvolta Daphne.2 dovrà fare i conti con l'assenza di Regé-Jean Page, mentresarà coinvolta nei nuovi episodi, che debutteranno il 25 marzo in tutti i Paesi in cui Netflix è attivo, di cui Entertainment Weekly ha condiviso. Il cratore della serie prodotta da Shonda Rhimes ha spiegato la situazione che caratterizzerà la seconda stagione del progetto. Chris Van Dusen, parlando del ritorno di, ha infatti spiegato: "Daphne rimane una parte vitale della nostra storia. Ora è una moglie devota e, ovviamente, è ancora una sorella leale nei confronti dei suoi sette ...

