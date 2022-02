Brexit | si dimette il primo ministro dell' Irlanda del Nord

Advertising

Il primo ministro nordirlandese, l'unionista Paul Givan, ha annunciato le sue dimissioni per protesta contro il Protocollo per l'Irlanda del Nord allegato agli accordi post -fra Gran Bretagna e Unione europea. Torna così l'instabilità politica nell'Irlanda del Nord. 'Oggi è la fine di quello che è stato il privilegio della mia vita', ha affermato Givan. Le ...Quindi l'Irlanda del Nord si ritrova di fatto senza un esecutivo funzionante, in un momento storico in cui, anche per la, rischiano di riaccendersi gli attriti del passato. Se nel suo annuncio ...Il primo ministro nordirlandese, l'unionista Paul Givan, ha annunciato le sue dimissioni per protesta contro il Protocollo per l'Irlanda del Nord allegato agli accordi post-Brexit fra Gran Bretagna e ...Il First Minister nordirlandese, l'unionista Paul Givan, ha annunciato le sue dimissioni nel corso di una conferenza stampa a Belfast per protesta contro il Protocollo per l'Irlanda del Nord allegato ...