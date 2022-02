Brevi interviste con uomini schifosi di D. F. Wallace: al San Ferdinando il teatro scomodo di Daniel Veronese (Di giovedì 3 febbraio 2022) di Erika Basile Uno spazio bianco, un tavolo, due uomini. Otto Brevi round, indipendenti, ciascuno annunciato dal suono di una campanella. Il drammaturgo e regista argentino Daniel Veronese mette in scena Brevi interviste con uomini schifosi di David Foster Wallace. Al teatro San Ferdinando di Napoli dal 1 al 6 febbraio. Lo scrittore statunitense, morto suicida a quarantasei anni, nel 2008, è considerato uno dei più geniali e tormentati della sua generazione. Pubblicato nel 1999, Brief Interviews with Hideous Men è stata la prima raccolta di narrativa di Wallace dopo Infinite Jest, il suo racconto epico sulla cultura americana. I monologhi selezionati da Veronese, ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 3 febbraio 2022) di Erika Basile Uno spazio bianco, un tavolo, due. Ottoround, indipendenti, ciascuno annunciato dal suono di una campanella. Il drammaturgo e regista argentinomette in scenacondi David Foster. AlSandi Napoli dal 1 al 6 febbraio. Lo scrittore statunitense, morto suicida a quarantasei anni, nel 2008, è considerato uno dei più geniali e tormentati della sua generazione. Pubblicato nel 1999, Brief Interviews with Hideous Men è stata la prima raccolta di narrativa didopo Infinite Jest, il suo racconto epico sulla cultura americana. I monologhi selezionati da, ...

BonvicinoMatteo : Volti, espressioni. Vite. Dopo Spoon River scopri POINTLESS CROSS attraverso le interviste ai suoi abitanti, deline… - archivioDFW : RT @ambasciator_it: Il drammaturgo #DanielVeronese porta in scena l'adattamento teatrale del volume di racconti 'Brevi interviste con uomin… - ambasciator_it : Il drammaturgo #DanielVeronese porta in scena l'adattamento teatrale del volume di racconti 'Brevi interviste con u… - corrmezzogiorno : #Napoli Violenza sulle donne, in scena «Brevi interviste con uomini schifosi» - ilmondodisuk : Teatro San Ferdinando/ Brevi interviste con uomini schifosi: il regista argentino Daniel Veronese porta in scena il… -