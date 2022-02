Bremer e il Torino: un rinnovo per lasciarsi da buoni amici (Di giovedì 3 febbraio 2022) Il rinnovo di Gleison Bremer con il Torino un segnale di riconoscenza e rispetto, ma in estate arriverà il momento dei saluti In tempi di litigate e società ai ferri corti con giocatori e procuratori, il rinnovo di Bremer con il Torino è una specie di mosca bianca. Ancora scottati dal caso Vlahovic e dalle parole del club gigliato, dalla prima capitale d’Italia arriva una storia di conciliazione. E d’altra parte le parole di Urbano Cairo non lasciano dubbi sull’accordo sottoscritto: «Una cosa bellissima. Lui è un grande difensore e un grande uomo che ha saputo dimostrare riconoscenza verso un club che lo ha fatto crescere. Il ragazzo ha procuratori di grande qualità, persone che sanno valutare quanto è stato dato e si comportano di conseguenza. Come spesso accade, le persone per ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 3 febbraio 2022) Ildi Gleisoncon ilun segnale di riconoscenza e rispetto, ma in estate arriverà il momento dei saluti In tempi di litigate e società ai ferri corti con giocatori e procuratori, ildicon ilè una specie di mosca bianca. Ancora scottati dal caso Vlahovic e dalle parole del club gigliato, dalla prima capitale d’Italia arriva una storia di conciliazione. E d’altra parte le parole di Urbano Cairo non lasciano dubbi sull’accordo sottoscritto: «Una cosa bellissima. Lui è un grande difensore e un grande uomo che ha saputo dimostrare riconoscenza verso un club che lo ha fatto crescere. Il ragazzo ha procuratori di grande qualità, persone che sanno valutare quanto è stato dato e si comportano di conseguenza. Come spesso accade, le persone per ...

