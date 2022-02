Borsa: Europa debole nel finale con Wall Street, Milano - 1% (Di giovedì 3 febbraio 2022) Borse europee deboli nel finale, mentre a New York riduce il calo il Dow Jones ( - 0,65%) e proseguono le vendite sul Nasdaq ( - 2%). Chiudono la classifica Francoforte e Parigi ( - 1,3% entrambe), ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 3 febbraio 2022) Borse europee deboli nel, mentre a New York riduce il calo il Dow Jones ( - 0,65%) e proseguono le vendite sul Nasdaq ( - 2%). Chiudono la classifica Francoforte e Parigi ( - 1,3% entrambe), ...

Agenzia_Ansa : Borsa, l'Europa è debole in attesa delle decisioni della Bce anche sui tassi di interesse. Amsterdam è per ora la B… - infoiteconomia : ***Borsa: Europa peggiora su indicazioni inflazione Lagarde, Milano -1% - Il Sole 24 ORE - andreadortenzio: La #Bce lascia i tassi fermi, il tasso principale a zero

Borsa: Europa più giù dopo Lagarde su inflazione, Milano - 0,75% Ampliano il calo le principali borse europee dopo le parole della presidente della Bce Christine Lagarde che prevede che "l'inflazione probabilmente resterà alta più a lungo di quanto ci si aspettasse ...

La Bce alza il mirino sui tassi, le Borse europee e Wall Street in rosso. Euro a 1,14 Il Sole 24 ORE MF Trading Guide Giornaliera Offre le indicazioni operative del giorno su tutti i titoli trattati alla borsa Italiana, sul Ftse Mib future, sui principali titoli e indici (future) dell'Eurozona e di Wall Street, sull'euro/dollaro ...

Borsa: Europa debole nel finale con Wall Street, Milano -1% In Piazza Affari salgono Unicredit (+1,78%), Banco Bpm e Bper (+1,35% entrambe), più caute invece Mps (+0,85%) e Intesa (+0,5%). Pesante Saipem, che lascia sul campo il 6% a 1,23 euro, toccando un ...

