Bonus mobilità, chi può richiedere i 750 euro e da quando (Di giovedì 3 febbraio 2022) Sono pronte le regole per fruire del nuovo Bonus mobilità sostenibile, il credito d'imposta fino a 750 euro per l'acquisto di biciclette, monopattini elettrici, e-bike. Lo sconto fiscale riguarda anche gli abbonamenti al servizio pubblico oppure ai servizi di car sharing. Diversamente dal Bonus bici dello scorso anno, il nuovo Bonus mobilità non è più uno sconto diretto nell'acquisto di un mezzo green, ma una riduzione da portare nella dichiarazione dei redditi non successiva al periodo d'imposta 2022. Sarà quindi un rimborso retroattivo, perché valido solamente per coloro che hanno comprato una e-bike o un monopattino nel periodo compreso tra il 31 agosto 2020 e il 31 dicembre 2020. Bonus mobilità, quanto vale Il Bonus consiste in un ...

