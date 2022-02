Boniek incredulo: “Vlahovic? Non so come abbia fatto la Juve” (Di giovedì 3 febbraio 2022) Il vicepresidente della UEFA, Zibì Bionek, ha lasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli durante il programma “Radio Goal”. Queste le sue parole: “Il Napoli possiede tutto per recuperare i punti all’Inter e restare in gara per lottare fino alla fine per la vittoria del titolo. Il campionato italiano è più difficile da disputare, forse si deve aggiornare come infrastrutture, ma tecnicamente è il migliore”. Dusan Vlahovic“Vlahovic? Per il fatto che sia diventato milionario da un giorno all’altro dobbiamo vedere la sua reazione, ma penso che il suo acquisto sposti tanto nella corsa all’Europa. Ma non so come la Juventus abbia fatto per spendere tutti questi soldi”. Leggi su spazionapoli (Di giovedì 3 febbraio 2022) Il vicepresidente della UEFA, Zibì Bionek, ha lasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli durante il programma “Radio Goal”. Queste le sue parole: “Il Napoli possiede tutto per recuperare i punti all’Inter e restare in gara per lottare fino alla fine per la vittoria del titolo. Il campionato italiano è più difficile da disputare, forse si deve aggiornareinfrastrutture, ma tecnicamente è il migliore”. Dusan? Per ilche sia diventato milionario da un giorno all’altro dobbiamo vedere la sua reazione, ma penso che il suo acquisto sposti tanto nella corsa all’Europa. Ma non solantusper spendere tutti questi soldi”.

