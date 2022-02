Bollette e prezzi alle stelle minacciano la coesione sociale Ma intanto il Pd rivuole il finanziamento pubblico ai partiti abolito da Letta Deposita una nuova proposta di legge L’alibi | senza soldi aumenta il rischio corruzione

(Di giovedì 3 febbraio 2022) I dem contraddicono i dem. Il Governo di Enrico, nel 2013, varò lasull’abolizione delai. Una norma presentata come rivoluzionaria, moralizzatrice, una risposta al sentimento anti-casta che cresceva nel Paese. L’attuale segretario del Pd ha voluto che si facesse politica solo con risorse ottenute dai privati e non più a spese dello Stato. Ora, però, proprio un dem sembra rinnegare quella crociata e con unadipunta a far rientrare in qualche modo preziose risorse pubbliche nelle casse dei. L’iniziativa è del deputato siciliano Fausto Raciti, vice presidente della Commissione affari costituzionali a Montecitorio. GLI SPOT. “L‘abolizione del...

... quella è l'andamento deidelle materie prime. Soprattutto se sui rincari soffiano anche i ... Le prossimedi luce e gas saranno un incubo.'Più gas, per pagaremeno care, e avvio della ricerca sul nucleare pulito e sicuro. Bene l'... di conseguenza, la volatilità dei, attraverso il pieno sfruttamento delle risorse ...I dati ci dicono infatti che il prezzo delle materie prime è più che raddoppiato ... Questo si concretizzerà in un aumento medio delle bollette tra i 320 e i 550 € a famiglia. Questi aumenti si fanno ...Come diceva Luigi Einaudi ogni volta che si surriscaldano i prezzi ci troviamo di fronte «alla più iniqua ... In altre parole: una volta pagate le bollette resta ben poco. Così come la coppia con tre ...