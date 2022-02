Bollette, Catania (Innovatec): “Da governo ci aspettiamo misure più incisive per imprese” (Di giovedì 3 febbraio 2022) (Adnkronos) – “Non possiamo essere soddisfatti dalle misure del governo a supporto della bolletta energetica, così come non è soddisfatto il sistema produttivo e industriale. Il costo addizionale per le imprese è di circa 40 miliardi di euro, mentre i sostegni sono di qualche miliardo di euro. Ci aspettiamo tutti un intervento molto più forte e molto più incisivo a supporto di questa fase delicatissima per tutto il sistema produttivo”. Lo ha detto Elio Catania, presidente di Innovatec, rispondendo alla domanda di un analista nel corso della presentazione del nuovo piano industriale della società. Sul nucleare, ha continuato, “la posizione del Ministero della Transizione energetica è quella più condivisibile: va valutata qualunque forma di nucleare alternativo nei tempi e nei modi ... Leggi su italiasera (Di giovedì 3 febbraio 2022) (Adnkronos) – “Non possiamo essere soddisfatti dalledela supporto della bolletta energetica, così come non è soddisfatto il sistema produttivo e industriale. Il costo addizionale per leè di circa 40 miliardi di euro, mentre i sostegni sono di qualche miliardo di euro. Citutti un intervento molto più forte e molto più incisivo a supporto di questa fase delicatissima per tutto il sistema produttivo”. Lo ha detto Elio, presidente di, rispondendo alla domanda di un analista nel corso della presentazione del nuovo piano industriale della società. Sul nucleare, ha continuato, “la posizione del Ministero della Transizione energetica è quella più condivisibile: va valutata qualunque forma di nucleare alternativo nei tempi e nei modi ...

Advertising

lifestyleblogit : Bollette, Catania (Innovatec): 'Da governo ci aspettiamo misure più incisive per imprese' - - telodogratis : Bollette, Catania (Innovatec): “Da governo ci aspettiamo misure più incisive per imprese” - TV7Benevento : Bollette, Catania (Innovatec): 'Da governo ci aspettiamo misure più incisive per imprese' - - italiaserait : Bollette, Catania (Innovatec): “Da governo ci aspettiamo misure più incisive per imprese” - sulsitodisimone : Bollette, Catania (Innovatec): 'Da governo ci aspettiamo misure più incisive per imprese' -