Biscotti fondenti alla marmellata di albicocche | incredibilmente morbidi

Leggi su pianetadonne.blog

(Di giovedì 3 febbraio 2022) Isono dolcetti talmente deliziosi che si sciolgono in bocca. Richiedono pochissima farina, e una consistente presenza di amido di mais. È proprio questo ingrediente a garantire loro una morbidezza indescrivibile! Decorati con laall’albicocca, hanno una consistenza straordinaria. Per garantirvi una riuscita ottimale, dovrete servirvi di stampini in silicone o dei pirottini per i muffin. Realizzate una pallinavolta e inseritela all’interno in modo che assuma una forma perfetta e non si guasti in cottura. Servite questi pasticcini al termine di una cena con ospiti raffinati o durante il tè del pomeriggio con le amiche di sempre, stupirete tutti con la loro soffice fragranza. E le buone notizie non finiscono qui: la quantità degli ingredienti è facilissima da ricordare perché le dosi ...