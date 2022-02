Bimbo di 7 anni muore al Papa Giovanni una settimana dopo l’incidente stradale

(Di giovedì 3 febbraio 2022) Il piccolo era stato ricoverato in un primo momento all’Humanitas di Rozzano prima di essere trasferito all’ospedale di Bergamo in condizioni gravissime.

Un bambino di 7 anni di Ceranova (Pavia) è morto all’ospedale di Bergamo dove era ricoverato da una settimana, in seguito alle gravissime ferite riportate in un incidente stradale avvenuto lo scorso ...Il bimbo dagli occhioni teneri che vedete in foto è diventato ... Il percorso che l’ha portato alla notorietà è iniziato verso la metà degli anni ottanta. Con il passare del tempo è stato in grado di ...