Bimbo cade da ottavo piano e muore | una vicina | ' Stavo rientrando è ho sentito delle urla'

(Di giovedì 3 febbraio 2022) Un bambino di neanche due anni è morto dopo essere caduto dall'di un appartamento in via Pacini a Torino ed è morto. Si tratterebbe di un incidente. La casa era quella dei nonni. 'L'ho ...

Un bambino di 15 mesi è morto dopo essere precipitato dall'ottavo piano di un palazzo di via Pacini, nella periferia nord di Torino. Il piccolo è caduto dalla finestra della casa dei nonni. Sul posto i carabinieri di Torino, che stanno cercando di ricostruire la dinamica dell'incidente.