Biathlon, Olimpiadi 2022: Johannes Bø e Ingrid Landmark Tandrevold in isolamento, rischio Covid (Di giovedì 3 febbraio 2022) Una situazione davvero complicata. Si era messo in preventivo che il rischio Covid fosse un qualcosa all’ordine del giorno per le Olimpiadi Invernali di Pechino e purtroppo il tutto si sta confermando. L’ultima novità arriva dalla delegazione norvegese. Johannes Bø e Ingrid Landmark Tandrevold, infatti, sono stati definiti possibili contatti stretti, in quanto sull’aereo su cui hanno viaggiato in direzione Pechino si trovavano alle spalle di un possibile positivo al Covid-19. Sul volo aereo, in questione, ha contratto il Coronavirus il combinatista estone Ilves, mentre sono stati ritenuti contatti stretti Riiber, Andersen e Bjørnstad. Per questo, Bø e Tandrevold dovranno seguire un regime di isolamento fino a quando ... Leggi su oasport (Di giovedì 3 febbraio 2022) Una situazione davvero complicata. Si era messo in preventivo che ilfosse un qualcosa all’ordine del giorno per leInvernali di Pechino e purtroppo il tutto si sta confermando. L’ultima novità arriva dalla delegazione norvegese.Bø e, infatti, sono stati definiti possibili contatti stretti, in quanto sull’aereo su cui hanno viaggiato in direzione Pechino si trovavano alle spalle di un possibile positivo al-19. Sul volo aereo, in questione, ha contratto il Coronavirus il combinatista estone Ilves, mentre sono stati ritenuti contatti stretti Riiber, Andersen e Bjørnstad. Per questo, Bø edovranno seguire un regime difino a quando ...

Advertising

FondoItalia : Biathlon - Olimpiadi Pechino 2022, già annunciati i quartetti di Norvegia, Svezia, Francia, Russia e Bielorussia pe… - marculin803 : @DarioPuppo @DarioPuppo ciao, su Eurosport via streaming ri sco a vedere le olimpiadi per il biathlon ? Grazie - zazoomblog : Olimpiadi invernali 2022 dove vedere la partenza in linea femminile di biathlon - #Olimpiadi #invernali #vedere - infoitsport : Olimpiadi invernali 2022, dove vedere la partenza in linea femminile di biathlon - tuttopuntotv : Olimpiadi invernali 2022, dove vedere la partenza in linea femminile di biathlon #olimpiadi #olimpiadi2022 #biathlon -