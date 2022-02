Biathlon | IBU Cup Nove Mesto Na Morave 2022 | nella prima sprint 15° David Zingerle | 18ma Beatrice Trabucchi

Leggi su oasport

(Di giovedì 3 febbraio 2022)delle dueconsecutive di IBU Cup 2021-diandata in scena oggi adNa, in Repubblica Ceca, successi per la francese Caroline Colombo e per il norvegese Sverre Dahlen Aspenes. In casa Italia i migliori sono, 15°, e10 kmmaschile vittoria del norvegese Sverre Dahlen Aspenes in 23:44.9 (un errore), con 10.2 sul russo Alexander Povarnitsyn (zero errori) e 28.5 sul tedesco Philipp Horn (un errore). Tra gli azzurri 15°a 1:04.9 (un errore), 19° Patrick Braunhofer a 1:10.9 (zero errori), 36° ...