Beppe Vessicchio ancora assente al Festival di Sanremo: il motivo

Qualche tempo fa avevamo ricevuto la notizia secondo la quale Beppe Vessicchio avesse contratto il Coronavirus e non sarebbe stato presente a Sanremo 2022: Sono a a casa positivo. Ho dovuto mandare un sostituto a fare le prove con Le Vibrazioni. Spero entro lunedì di riacquisire la libertà e poter raggiungere Sanremo in tempo per

