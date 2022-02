Beni confiscati alla mafia, c’è chi tenta di smantellare la legge: un segnale preoccupante (Di giovedì 3 febbraio 2022) Se “mettere ordine” nella ricostruzione del frastagliato tessuto normativo che caratterizza la disciplina delle misure di prevenzione patrimoniale vuol dire provocarne lo smantellamento. L’introduzione nel nostro ordinamento delle misure di prevenzione patrimoniali si deve, come sappiamo, alla legge Rognoni-La Torre del 1982 e alla misura della confisca, la cui peculiare caratteristica risiede nell’essere una misura sul patrimonio del tutto svincolata dalla condanna penale e dal processo penale. Si tratta cioè di una misura basata su requisiti, tra i quali non figura l’accertamento di un reato, che viene disposta in virtù di un procedimento autonomo e indipendente da quello penale. Per quanto innovativa si sia dimostrata l’introduzione della confisca “di prevenzione” nel 1982, ben più risalenti nel tempo appaiono le ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 3 febbraio 2022) Se “mettere ordine” nella ricostruzione del frastagliato tessuto normativo che caratterizza la disciplina delle misure di prevenzione patrimoniale vuol dire provocarne lo smantellamento. L’introduzione nel nostro ordinamento delle misure di prevenzione patrimoniali si deve, come sappiamo,Rognoni-La Torre del 1982 emisura della confisca, la cui peculiare caratteristica risiede nell’essere una misura sul patrimonio del tutto svincolata dcondanna penale e dal processo penale. Si tratta cioè di una misura basata su requisiti, tra i quali non figura l’accertamento di un reato, che viene disposta in virtù di un procedimento autonomo e indipendente da quello penale. Per quanto innovativa si sia dimostrata l’introduzione della confisca “di prevenzione” nel 1982, ben più risalenti nel tempo appaiono le ...

