"Be my baby", testo del brano cover de La Rappresentante di Lista

Siamo nel pieno del Festival di Sanremo di quest'anno: questa sera è prevista da scaletta la terza serata delle cinque previste questa settimana, in cui si esibiranno di nuovo tutti i cantanti in gara con i loro pezzi. Domani, venerdì 4 febbraio ci sarà la consueta serata in cui i concorrenti di questa edizione si esibiranno con delle cover insieme ad artisti ospiti e all'orchestra del Teatro Ariston. Tra i 25 cantanti ci sono La Rappresentante di Lista che canteranno, insieme a Cosmo, Margherita Vicario e Ginevra, "Be my baby" delle The Ronettes.

Significato

La canzone che canteranno La Rappresentante di Lista tratta di una ragazza che sta cercando di convincere un ragazzo che le piace a darle una possibilità. Gli fa sapere che è stata presa da lui dal giorno in cui si sono ...

