Bce lascia tassi invariati e conferma per fine marzo acquisti Pepp

(Di giovedì 3 febbraio 2022) FRANCOFORTE (GERMANIA) (ITALPRESS) – Il Consiglio direttivo della Bce, hato le decisioni assunte nella riunione di politica monetaria dello scorso dicembre. Idi interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali, sulle operazioni di rifinanziamento marginale e sui depositi presso la banca centrale rimarrannorispettivamente allo 0,00%, allo 0,25% e al -0,50%. Il Consiglio direttivo si attende che idi interesse si mantengano su livelli pari o inferiori a quelli attuali finchè non vedrà l'inflazione raggiungere il 2% ben prima delladel suo orizzonte di proiezione e in maniera durevole per il resto dell'orizzonte di proiezione, finchè non riterrà che i progressi conseguiti dall'inflazione di fondo siano sufficientemente avanzati da essere coerenti con lo ...