Bastoni: «Fantacalcio? Ho smesso di giocarci, il fegato mi stava scoppiando» (Di giovedì 3 febbraio 2022) Il difensore dell’Inter, Alessandro Bastoni, ha rilasciato una lunga intervista a Dazn in cui parla anche del suo rapporto con il Fantacalcio, pratica sempre più diffusa anche tra i calciatori. «Fantacalcio? Ho smesso perché avevo il fegato che mi stava scoppiando. Tra formazioni dimenticate e Bastoni che mi prendeva 5,5 ho dovuto smettere». Sul derby di sabato: «Ho la fortuna di vivere ogni partita con tranquillità, cerco sempre di concentrarmi e pensare a quello che devo fare in campo: credo che sia questa la mia forza. Non sono agitato, so gestire bene le emozioni. Non ho riti, se non quello di baciare i parastinchi dove ci sono le immagini della mia compagna e dei miei fratelli. Il mio tatuatore, accanito milanista, mi continua a dire da un mese ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 3 febbraio 2022) Il difensore dell’Inter, Alessandro, ha rilasciato una lunga intervista a Dazn in cui parla anche del suo rapporto con il, pratica sempre più diffusa anche tra i calciatori. «? Hoperché avevo ilche mi. Tra formazioni dimenticate eche mi prendeva 5,5 ho dovuto smettere». Sul derby di sabato: «Ho la fortuna di vivere ogni partita con tranquillità, cerco sempre di concentrarmi e pensare a quello che devo fare in campo: credo che sia questa la mia forza. Non sono agitato, so gestire bene le emozioni. Non ho riti, se non quello di baciare i parastinchi dove ci sono le immagini della mia compagna e dei miei fratelli. Il mio tatuatore, accanito milanista, mi continua a dire da un mese ...

