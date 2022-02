Basket, Serie A 2022: Trieste espugna Treviso nel recupero della 15^ giornata (Di giovedì 3 febbraio 2022) Colpo esterno dell’Allianz Trieste nel recupero della quindicesima giornata della Serie A di Basket. La squadra di Franco Ciani si è imposta sul campo Nutribullet Treviso per 94-88 e si porta così al terzo posto in classifica. Treviso, invece, prosegue nel suo momento negativo in campionato, con la quinta sconfitta nelle ultime sei partite giocate. Il protagonista in casa Trieste è l’argentino Marcos Delia, che sfiora la doppia doppia con 23 punti e 9 rimbalzi. Anche Adrian Banks va vicinissimo alla doppia doppia con 19 punti e 9 assist. A Treviso, invece, non bastano i 20 punti di Tomas Dimsa e i 19 di Aron Jones. Ottimo avvio di Treviso, che ha una partenza sprint (10-2). I padroni ... Leggi su oasport (Di giovedì 3 febbraio 2022) Colpo esterno dell’AllianznelquindicesimaA di. La squadra di Franco Ciani si è imposta sul campo Nutribulletper 94-88 e si porta così al terzo posto in classifica., invece, prosegue nel suo momento negativo in campionato, con la quinta sconfitta nelle ultime sei partite giocate. Il protagonista in casaè l’argentino Marcos Delia, che sfiora la doppia doppia con 23 punti e 9 rimbalzi. Anche Adrian Banks va vicinissimo alla doppia doppia con 19 punti e 9 assist. A, invece, non bastano i 20 punti di Tomas Dimsa e i 19 di Aron Jones. Ottimo avvio di, che ha una partenza sprint (10-2). I padroni ...

Advertising

zazoomblog : LIVE – Treviso-Trieste 79-87 Serie A1 2021-2022 basket RISULTATO IN DIRETTA - #Treviso-Trieste #79-87 #Serie - sportface2016 : #Basket, #SerieA1: la cronaca e il tabellino di #Treviso-#Trieste 88-94 - zazoomblog : LIVE – Treviso-Trieste 79-87 Serie A1 2021-2022 basket RISULTATO IN DIRETTA - #Treviso-Trieste #79-87 #Serie - zazoomblog : LIVE – Treviso-Trieste 36-34 Serie A1 2021-2022 basket RISULTATO IN DIRETTA - #Treviso-Trieste #36-34 #Serie - zazoomblog : LIVE – Treviso-Trieste 45-40 Serie A1 2021-2022 basket RISULTATO IN DIRETTA - #Treviso-Trieste #45-40 #Serie -