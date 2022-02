Basket: rinviata Napoli-Venezia in Serie A, ci sono casi Covid nella GeVi (Di giovedì 3 febbraio 2022) Non si giocherà sabato a mezzogiorno la partita della 19a giornata tra GeVi Napoli e Umana Reyer Venezia. Un focolaio di Covid-19 ha infatti colpito il club partenopeo, bloccato con non meno di cinque positivi nel gruppo squadra. Inevitabile, a quel punto, la richiesta (accolta) di spostare l’incontro. Contrariamente all’uso tipico della LBA, è stata già disposta la data per il recupero del confronto: si giocherà al PalaBarbuto sabato 19 gennaio, che è lo stesso giorno delle semifinali delle Final Eight di Coppa Italia. La circostanza è favorita dal fatto che, naturalmente, nessuno dei due club citati vi prende parte. Basket, EuroCup: Echodas e Daye trascinano la Reyer Venezia, Ulm sconfitto al Taliercio Continua dunque a colpire il Covid-19 all’interno della ... Leggi su oasport (Di giovedì 3 febbraio 2022) Non si giocherà sabato a mezzogiorno la partita della 19a giornata trae Umana Reyer. Un focolaio di-19 ha infatti colpito il club partenopeo, bloccato con non meno di cinque positivi nel gruppo squadra. Inevitabile, a quel punto, la richiesta (accolta) di spostare l’incontro. Contrariamente all’uso tipico della LBA, è stata già disposta la data per il recupero del confronto: si giocherà al PalaBarbuto sabato 19 gennaio, che è lo stesso giorno delle semifinali delle Final Eight di Coppa Italia. La circostanza è favorita dal fatto che, naturalmente, nessuno dei due club citati vi prende parte., EuroCup: Echodas e Daye trascinano la Reyer, Ulm sconfitto al Taliercio Continua dunque a colpire il-19 all’interno della ...

