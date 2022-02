Basket | Nba | Sixers ko con Washington mancano l' aggancio in vetta alla Eastern Conference

(Di giovedì 3 febbraio 2022) Philadelphia, 3 feb. -(Adnkronos) - Brutta battuta d'arresto per i Philadelphia 76ers (31-20), che perdono in casa 106-103 contro i Wizards (24-27) privi del suo miglior giocatore (Bradley Beal) fallendo l'della. Per una volta Joel Embiid scende dal livello irreale tenuto nell'ultimo mese e chiude 'solo' con 27 punti e 14 rimbalzi, fallendo un paio di tiri facili e venendo stoppato da Kyle Kuzma su una conclusione che avrebbe cambiato la partita. Si ferma quindi a cinque vittorie in fila il momento positivo di Philadelphia. Si interrompe invece a sei la striscia perdente di, guidata dprima tripla doppia in carriera di Spencer Dinwiddie — che tira malissimo (4/16) ma chiude con 14 punti, 12 rimbalzi e 10 assist per ...

Ma non sono mancate le sorprese, come il successo all'overtime di Oklahoma City su Dallas (120 - 114) con 30 punti di cui 14 di fila nel supplementare di Lu Dort, e la miglior prestazione in del ...... tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi, giovedì 3 febbraio, il relativo palinsesto tv e streaming: CALENDARIO SPORT IN TV OGGI (GIOVEDI' 3 FEBBRAIO) 1.00: Indiana Pacers ...new York, 3 feb. - I risultati delle partite della regular season Nba: Indiana Pacers-Orlando Magic 118-119; Philadelphia 76ers-Washington Wizards 103-106; Boston Celtics-Charlotte Hornets 113-107;